So gratuliert Bürgermeister Tschann den Bludenzer Olypioniken

Rodler Steu hat im Team Silber geholt und auch "Izzi" Hämmerle kommt aus dem Bezirk Bludenz. So reagiert Simon Tschann auf die Medaillen.

Österreichs Rodler - unter ihnen auch Bludenzer Thomas Steu - haben am Donnerstag beim olympischen Team-Staffel-Bewerb die Silbermedaille gewonnen. Bereits am Mittwoch holten Steu und und sein Tiroler Teamkollege Lorenz Koller die Bronzemedaille im Doppelsitzerbewerb. Auch der in Bludenz wohnhafte Alessandro "Izzi" Hämmerle holte am Donnerstag eine (Gold-)Medaille fürs Ländle.