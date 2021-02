So funktioniert der Zutrittstest

Ab Montag gelten Zutrittstest - die Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann sowie die Minister Anschober und Schramböck erklären, wie es funktioniert.

Am kommenden Montag starten die ersten Öffnungsschritte nach dem dritten harten Lockdown. Wer dann bestimmte Dienstleister, wie zum Beispiel Friseure, aufsuchen möchte, darf dies nur mit einem zuvor durchgeführten "Zugriffstest". Am Freitag ist eine Pressekonferenz mit dem Titel "Erste Zugangstests in Österreich - Ausbau der Covid-19-Testmöglichkeiten in ganz Österreich" mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sowie der Dornbiner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann angesetzt. VOL.AT berichtet live.