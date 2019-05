So feiert FC Mohren Dornbirn den Aufstieg in die 2. Liga

Nach zehn Jahren Abwesenheit kehrt FC Mohren Dornbirn in die zweithöchste Spielklasse Österreichs wieder zurück. So feiern die Rothosen nach dem Heimspiel gegen Schwaz.

Eines gleichvorweg: Die Meister- oder Aufstiegsfeier und Rückkehr nach zehnjähriger Pause in die 2. Liga wird Westliga-Spitzenreiter FC Mohren Dornbirn erst nach dem letzten Saisonspiel am 7. Juni zuhause gegen Kufstein in einem großen Rahmen zusammen mit der Bevölkerung und dem treuen Anhang auf der Birkenwiese durchführen. Aber schon heute vor dem Heimspiel gegen Schwaz stehen die Rothosen vier Runden vor dem Meisterschaftsende in der letzten Saison der Regionalliga West als Aufsteiger in die Zweitklassigkeit fest. Der 12. Heimsieg in dieser Meisterschaft gegen den Fünften Schwaz würde weiter die Chance auf den Meistertitel für Aaron Kircher und Co. bedeuten. Die Statistik spricht klar für Dornbirn: Seit dem 6. Oktober 2017, das sind 21 Heimspiele in Folge sind die Messestädter auf der Birkenwiese unbesiegt (16 Siege, 5 Remis).