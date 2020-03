So etwas gab es noch nie: Sensation im Bachelor-Finale!

In zehn Jahren "Der Bachelor" hat es das noch nie gegeben – Sebastian Preuss (29) verteilt im Finale keine Rose mehr und verlässt das Kuppel-Format, wie er dort aufgetaucht ist: als Junggeselle.

Seine verbliebenen Girls Wioleta Psiuk und Diana Kaloev gehen also leer aus. Laut eigener Aussage habe er sich in keine der beiden verliebt und könne sich mit ihnen keine Zukunft vorstellen.

Im Anschluss an das Finale zeigt sich Bachelor Sebastian Preuss im Talk mit Frauke Ludowig in Tränen aufgelöst. Wie sehr hat ihm der Hate wirklich zugesetzt?

Favoritin rechnet mit Sebastian ab

Im Finale von 'Der Bachelor' passiert etwas, was keiner für möglich gehalten hätte. So etwas hat es in keiner Staffel zuvor gegeben.