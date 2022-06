So erlebte Moderator Helmut Welte die Tumulte beim Jugend-Finale in Lingenau

Spielfeld gestürmt

Spieler hielten sich großteils raus

Helmut Welte aus Sulz war als Moderator für Ländle TV vor Ort, das Spiel wurde auf VOL.AT übertragen, und erlebte die Tumulte hautnah. VOL.AT traf ihn beim Sportplatz seiner Heimatgemeinde Sulz. "Es sind Handgreiflichkeiten gewesen, aber als Schlägerei würde ich es nicht bezeichnen", meint er gegenüber VOL.AT zu den Ereignissen. "Was mich besonders gefreut hat, ist, dass sich die Spieler eigentlich rausgehalten haben." Sie hätten sogar versucht, zu schlichten. Auslöser war ein Elfmeterpfiff von Referee Elvedin Crnikc nach einem Foul an FZM-Stürmer Petros Fink. Die Unzufriedenheit mit der Entscheidung seitens SW Bregenz führte zum Eklat. "Die Schiedsrichterentscheidungen waren klar", meint Welte.

Welte am Fußballplatz seiner Heimatgemiende Sulz. Bild: VOL.AT/Mayer

"Sowas gehört nicht auf den Fußballplatz"

Die Leute seien von beiden Seiten aufeinander losgegangen. "Aber es ist schade", meint Welte im VOL.AT-Gespräch. "So etwas gehört nicht auf den Fußballplatz." Er habe im heurigen Jahr bereits vier Finale moderiert. "Die waren alle heiß. Aber so, so geht das nicht", gibt er zu verstehen. "Man hat schon gemerkt, dass es aufgeheizt war", erinnert er sich. "Ich habe immer überlegt: Bricht er jetzt ab, lässt er es weiterlaufen, lässt man den Elfer schießen?" Zwischendurch habe sich die Situation kurz wieder beruhigt. Dann habe man den Elfmeter geschossen. "Nach dem Elfmeter hat er gleich abgepfiffen und dann ist es ganz, ganz ruhig abgelaufen", erzählt Welte.