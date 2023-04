So erlebte Hubert Moosbrugger den Blitzeinschlag

Am Sonntagabend schlug der Blitz in ein Mehrparteienhaus in Alberschwende ein. Bewohner Hubert Moosbrugger schildert, wie er den Vorfall erlebt hat.

Am Sonntag, den 23.04.2023, um 18.30 Uhr, kam es in Alberschwende in einem Zweiparteienhaus nach einem Gewitter zu einem indirekten Blitzeinschlag.