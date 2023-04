Blitz in Mehrparteienhaus eingeschlagen: Stromkasten zerstört

Am Sonntagabend kam es zu einem Blitzeinschlag in Alberschwende.

Am 23.04.2023, um 18.30 Uhr, kam es in Alberschwende in einem Zweiparteienhaus nach einem Gewitter zu einem indirekten Blitzeinschlag. Dabei wurde der Stromkasten, die Stromleitungen, die Türsprechanlage und verschieden Elektrogeräte zerstört. Zum Zeitpunkt des indirekten Blitzeinschlages waren 4 Personen im Haus anwesend. Verletzt wurde niemand.