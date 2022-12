So entsteht das "Pfannkuchen-Eis"

Auf den ersten Blick könnten die runden Eisschollen auch Müll sein. In Wahrheit verbirgt sich hinter ihnen ein seltenes Naturphänomen.

Vor Kurzem wurden die wegen ihrer runden Form "Pfannkuchen-Eis" genannten Schollen im schottischen Fluss Bladnoch gesichtet. Es ist ein Phänomen, das üblicherweise in den USA, Kanada oder an den Erdpolen auftritt. Auch in der Ostsee kann es vorkommen, dass sich die runden Schollen bilden.