So bleibt's trotz Energiesparen warm

Steigende Energiekosten, Sorgen um die Energieversorgung und allerlei Notfallpläne: Im Moment ist das Thema Energiesparen in aller Munde, doch wie bleibt Ihr Zuhause trotzdem kuschelig warm?

Wegen der momentanen Energiekrise versuchen viele, möglichst lange ohne Heizung auszukommen und sie so wenig wie möglich anzuschalten, um Energie und Kosten zu sparen. Hier ein paar einfache Tricks, damit Ihre Wohnung in der kalten Jahreszeit trotzdem lange warm bleibt:

Ist alles dicht?

Außerdem können Zugluftschlagen wahre Wunder wirken: Einfach vor die Wohnungs- und Balkon- bzw. Terrassentür legen (alternativ auch an Fenster, die man gerade nicht so schnell reparieren bzw. abdichten kann) und schon wird Energie gespart.

Vorhang zu & Möbel wegrücken

Bei den Vorhängen ist dabei eines wichtig: Sie dürfen nur vor dem Fenster hängen, aber nicht über den Heizkörpern unterm Fensterbrett. Denn dann behindern sie die Abgabe von Wärme aus den Heizkörpern an die Raumluft, haben also keine sparende Wirkung, sondern ganz im Gegenteil. Das Gleiche gilt für Möbel, die direkt an und vor den Heizkörpern stehen: Die Couch also am besten immer ein bisschen vom Heizkörper wegrücken.