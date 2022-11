So bereitet sich die illwerke vkw auf ein Blackout vor

Die Wahrscheinlichkeit eines europaweiten Blackouts ist gering. Dennoch bereitet sich die illwerke vkw bestmöglich auf einen großflächigen Stromausfall vor.

Am Mittwoch, 9. November, findet dazu eine interne Übung statt. Die Stromkunden in Vorarlberg werden davon jedoch nichts spüren

"Können Blackout nicht ausschließen"

Warum ein kalter Winter die Energiemangellage deutlich verschärfen könnte

Bei einem plötzlichen großflächigen Stromausfall liegt die Verantwortung hingegen beim Netzbetreiber. "Wichtig ist dabei die optimale Zusammenarbeit zwischen dem Kraftwerksbetrieb und der Netzüberwachung", so Germann. Die Mitarbeiter von Netz und Wasserkraft trainieren die notwendigen Abläufe deshalb regelmäßig.

Kein Grund zur Sorge

Bei der Übung am 9. November wolle man das Szenario erweitern und auch die Kommunikation zum Land und zu den Einsatzkräften einbeziehen. Germann: "Wenn morgen Polizeiautos vor Anlagen der illwerke vkw vorfahren, besteht also kein Grund zur Sorge." Vorarlberg befindet sich durch seine schwarzstartfähigen Kraftwerke, die im Ernstfall ohne Energie von außen eine Strominsel aufbauen können, in einer bevorzugten Situation. Sind die Anlagen intakt, kann die Energieversorgung im Land nach wenigen Stunden wiederhergestellt werden.