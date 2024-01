Snowboarder schlief nach Sturz im Graben ein

Ein deutscher Snowboarder hielt nach einem Absturz in einen Graben ein Schläfchen.

Am Sonntagabend kam es zu einem Rettungseinsatz beim Skigebiet KitzSki in Jochberg, Bezirk Kitzbühel. Ein 32-jähriger deutscher Snowboarder, der zuvor eine Schirmbar besucht hatte, fand seinen Weg von der Piste in einen 200 Meter entfernten Graben. Doch statt um Hilfe zu rufen, entschied er sich für ein Nickerchen im Schnee.