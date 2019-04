Snowboard- und Skicrosser trotzten dem Nebel

Die Schüler(innen) aus Nüziders, Nenzing und Bludenz räumten bei der Landesmeisterschaft ab.

Gargellen. Auch heuer fand die Schulmeisterschaft im Ski- und Snowboardcross wieder in Gargellen statt. Knapp 250 Wintersportler wagten sich in Vierergruppen auf den Banked Course, wobei der Nebel kein Hindernis darstellte. Für einen perfekten Ablauf sorgten Waltraud Tschofen vom WSV Sankt Gallenkirch (Gesamtleitung) und Christoph Arndt (Rennleitung) mit dem OK-Team.