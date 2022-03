Snapchat-Streit endet mit Messerstecherei

Sieben Streifen der Polizei plus Rettung und Notarzt waren im Einsatz.

Zwei Jugendliche beleidigten und provozierten sich via Snapchat so lange, bis sich beide in Feldkirch verabredeten und dort mit Fäusten und einem Messer aufeinander losgingen.

Nach vorangegangen Beleidigungen und Provokationen via Snapchat verabredeten sich am Samstagabend (26.03.2022) zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vor der Wohnung des 16-Jährigen in Feldkirch.

Dort kam es schließlich gegen 21:35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen, wobei der 16-Jährige mehrfach mit einem mitgeführten Klappmesser in Richtung des 17-jährigen Kontrahenten stach. Der 17-jährige Bursche schlug dabei wiederholt mit seinen Fäusten gegen das Gesicht seines Widersachers.

Mehrere Stichwunden

Der 17-Jährige erlitt eine Stichwunde am linken Unterarm sowie eine leichte Stichverletzung im Bauchbereich. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Feldkirch eingeliefert. Bei der Attacke dürfte sich der 16-Jährige selbst leichte Schnittverletzungen im Handbereich zugefügt haben. Der 16-jährige Bursche wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch auf freiem Fuß angezeigt.

Im Einsatz standen sieben Streifen der Polizei, ein Rettungswagen sowie ein Notarztwagen.