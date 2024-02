SMS Nenzing: Eine „Tischtennishochburg“

Gleich zwei Landesmeistertitel für die Sportmittelschüler

In der Klasse ohne Vereinsspieler wurden Tobias Brandl, Martin Stark und David Ettenberger mit Sportlehrer Rainer Schallert mit zwanzig gewonnen Partien und nur zwei Niederlagen überlegen Landesmeister. In der Kategorie mit Vereinsspielern konnten sich Lukas Sönser, Andreas Sönser und Max Grabher mit ihrem Betreuer Mathias Österle ebenfalls klar den Landesmeistertitel erspielen. Damit qualifizierten sich zu ihrer großen Freude gleich beide Burschenmannschaften für die österreichischen Bundesmeisterschaften, die vom 9. bis 11. April in Weiz in der Steiermark stattfinden. Die Mädchen der „SMS Nenzing I“ – Hannah Tomaselli, Annalena Kessler, Lea Dona und Lea Amann mit ihrer Betreuerin Miriam Grafeneder – unterlagen im letzten Spiel hauchdünn den Spielerinnen der „SMS Satteins I“ und wurden somit Vizelandesmeister. „Nenzing II“ mit Noelia Allgäuer, Sophia Borg und Arleen Katzbauer mit Betreuerin Helga Burgstaller belegte den ebenfalls beachtlichen dritten Endrang.