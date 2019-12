Smile4 Madagaskar – ein beispielhaftes Hilfsprojekt

Weit mehr als nur ein Lächeln haben die Helferinnen und Helfer aus Vorarlberg, die seit Jahren ein Projekt auf Madagaskar betreiben, für die dortige Bevölkerung übrig.

Lustenau Im Fachgeschäft ILGO-Naturprodukte brachte Gebhard Fitz, Mitgründer und Obmann der Initiative „Smile4 Madagaskar“, zahlreichen interessierten Zuhörern in einem informativen Vortrag das Projekt näher. Auch Christine Grabher vom Smile4 Team stand für Auskünfte gerne zur Verfügung und präsentierte die mitgebrachten Handelsprodukte, wie erlesene Gewürze, geflochtene Körbe und Tischsets, Miniatur-Holzkrippen u. v. m. Der Verkaufserlös dieser Waren, die weiterhin im Naturprodukteladen ILGO erhältlich sind, kommt zur Gänze dem Projekt „Smile4 Madagaskar“ zugute.

Das Hilfsprojekt teilt sich in drei Bereiche auf

„Smile4 health“ entsendet jedes Jahr ein Ärzteteam für plastische Chirurgie, um die dringendsten Operationen durchzuführen (z.B. Lippen-Gaumenspalten, Brandverletzungen). Das notwendige Equipment nimmt das Team selbst mit, für persönliches Gepäck bleibt nicht viel Platz. In den letzten zehn Jahren wurden über 1.500 Menschen operiert.

„Smile4 children“ ist der dritte Bereich, wobei die Unterstützung der Bildung an erster Stelle steht. So werden im Süden Madagaskars zehn Schulen von der Hilfsorganisation betreut. Außerdem besteht zwischen einem Gymnasium in der Hauptstadt Antananarivo und dem Gymnasium Lustenau eine Partnerschaft. Ingrid Auer-Hollenstein betreut mit Herzblut dieses Projekt und kam gerade von einem ihrer Einsätze zurück. Ein Schüler- oder auch Lehreraustausch mit beiden Schulen ist das hochgesteckte Ziel.