Smarte Unterrichtswelt fÃ¼r VolksschÃ¼ler

In der Volksschule Weiler endete die „Kreidezeit“ und die Tafeln wurden durch Smartboards ersetzt.

Weiler . Wie die VN HEIMAT bereits berichtete, wurden an der Volksschule Weiler bereits im vergangenen Jahr zwei Klassen mit den digitalen Tafeln ausgestattet – über die Sommerferien wurde nun in der gesamten Schule die Smartboards installiert.

Die Zeit von Kreide und Schiefertafel gehören auch in Weiler der Vergangenheit an. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres am 10. September startete für die rund 100 Volksschüler das Schuljahr mit einer ganz besonderen Neuerung im Klassenzimmer. Smartboards ersetzen absofort die herkömmlichen Tafeln und eröffnen den Kindern eine neue „smarte“ Unterrichtswelt. „Neue Unterrichtsmöglichkeiten eröffnen sich und ich bin schon gespannt, wie vielfältig die Schüler und das Lehrpersonal nach der ersten, spannenden und aufregenden Eingewöhnungszeit die neuen Smartboards nutzen“, zeigt sich Bürgermeister Dietmar Summer begeistert über die neueste Anschaffung in seiner Gemeinde.