Ländle-Rohdiamant – und bald NHL-Superstar?

Der 18-Jährige wird als fünftbester Draft-Rohdiamant eingestuft. Der Sohn von Ländle-Eishockey-Legende Michael Rossi gilt als vielversprechendstes österreichisches Talent seit Thomas Vanek.

Vorarlbergs Eishockey-Shooting-Star Marco Rossi begeistert in Übersee die Sportjournalisten. Die kanadische Sportillustrierte "Sportsnet" rankt den Vorarlberger Eishockey-Spieler in die Top 5 für den NHL Draft 2020. "Smart, skilled and competitive", begründet die Sportbibel die Top-Platzierung für den Center der Ottawa 67er.