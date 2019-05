Marco Rossi dürfte 2020 den Sprung in die NHL schaffen

"The Puck Authority" wählt Vorarlbergs Eishockey-Shooting-Star unter die sechs besten Nachwuchsspieler für den NHL-Draft 2020.

Vorarlbergs Eishockey-Shooting-Star Marco Rossi begeistert in Amerika die Scouts der NHL. Der Center der Ottawa 67er spielte heuer in der kanadischen Juniorenliga OHL eine Top-Saison. Nicht zuletzt dank seiner 29 Tore und 36 Assists in 53 Spielen schaffte es sein Team ins Finale. Seine überragenden Leistungen scheinen ihm nun einen sicheren Platz in der NHL zu bringen. Das renommierte Eishockey-Medium “The Puck Authority” wählte Rossi unter die besten 6 Prospects für den NHL Draft 2020.