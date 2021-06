Am Donnerstag, 1. Juli, heißt es wieder flanieren und degustieren, wenn ab 18 Uhr vier Rankweiler Traditionsgasthäuser ihre Türen und Gärten für den Slow Food Spaziergang öffnen.

Slow Food ist eine 1989 in Italien gegründete Organisation, die saisonales Essen und regionalen Genuss in den Vordergrund stellt. Ausgezeichnete Betriebe kochen nach dieser Philosophie. In Rankweil befinden sich – einzigartig in Österreich – gleich vier zertifizierte Gastronomiebetriebe.