Slow-Food-Preis ehrte Aqua-Garten

Gesunde regionale Lebensmittel: 1. Vorarlberger Slow-Food-Preis an Daniela Vogel

Die Jury würdigte dabei neben dem ökologischen Aspekt auch das soziale Engagement. Als Leiterin des Projekts AQUA Gartens in Meiningen führe Preisträgerin Daniela Vogel einen ganzheitlichen landwirtschaftlichen Betrieb, welche die Natur und den Menschen gleichermaßen wertschätze. Im AQUA Garten sind bewusst Menschen tätig, die über die Landwirtschaft den Weg zurück in die Arbeitswelt finden. Durch die Tätigkeiten in der Natur werden mit ihnen neue Kraftreserven aufgebaut und Arbeitskompetenzen vermittelt. Die Sozialarbeiterin mit Zusatzausbildung Feldgemüsebau leitet seit 2019 den Betrieb, wo sie mit ihrem Team in dem 2,4 ha großen bio-zertifizierten Garten rund 70 Prozent des Gemüsebedarfs für die Gemeinschaftsverpflegung der AQUA Mühle gGmbH anbaut.