Slalom in Sestriere - Liensberger will alles geben

Nach dem weniger befriedigendem Ergebnis am Samstag, will Kathi Liensberger am Sonntag alles geben.

Der Weltcup-Riesentorlauf in Sestriere hat am Samstag für Österreichs alpine Ski-Frauen ein ernüchterndes Ergebnis gebracht. "Das war wirklich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin einfach überhaupt nicht ins Fahren gekommen. Bei mir ist es wichtig, dass ich Vertrauen habe, mich wohlfühle. Es war heute sehr schwierig vom Untergrund her", gestand Liensberger.

Die Vorarlbergerin, die am Sonntag ihr 100. Weltcup-Rennen bestreitet, will das Ergebnis nun schnell hinter sich lassen. "Ich freue mich auf morgen", blickte die 25- Jährige nach vorne.