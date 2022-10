Skurrile "Anti-Schummel-Hüte" für Studenten

In einem College auf den Philippinen haben die Lehrkräfte eine sehr außergewöhnliche Methode gefunden, um zu vermeiden, dass die Studenten während Prüfungen voneinander abschauen.

Nicht abschauen! Diese witzigen Hut-Kreationen machen Schummeln so gut wie unmöglich.

all

all

self

self

Kreative Idee, ...

Im College in Legazpi wurden die Studenten gebeten, sich selbst Kopfbedeckungen zu machen, die ihr Sichtfeld und so ihre Möglichkeit, zu schummeln, einschränken. Die Universität habe laut den Verantwortlichen, nach einer lustigen Art und Weise gesucht, "Integrität und Ehrlichkeit" in den Klassen sicherzustellen.