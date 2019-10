Skulpturen „Flusskinder“ als stille Zeitzeugen

Hohenems. Am vergangenen Samstag folgten rund 60 Interessierte der Einladung des Kunstschaffenden Andreas Rädler zur offiziellen Eröffnung seiner Dezennium-Ausstellung „Flusskinder“ in der Hohenemser Bahnhofstraße 13.Auf über 1.

400 Quadratmetern zeigt der Metallkünstler unter freiem Himmel über 80 bis zu vier Meter hohe Eisenskulpturen, die Materialien dafür stammen aus Vorarlberger Flüssen und wurden von Andreas Rädler in den letzten zehn Jahren gesammelt und verarbeitet. Seine Arbeit ist geprägt durch feines Gespür für Natur und Ursprünglichkeit. Daher werden die Fundstücke in ihrem Ursprung zu belassen, nicht verformt und nicht unnötig verändert. Die Einzelteile werden mit großer Sorgfalt gereinigt, sortiert und ausgewählt, um im Anschluss zu einem stimmigen Ganzen zusammengebaut zu werden.

Rädler lädt den Betrachter zu einm gemeinsamen Streifzug durch 10 Jahre des Entdeckens und Erschaffens ein. Dabei quert er so manchen Teil altehrwürdiger Geschichte bis zurück in das Industriezeitalter, von welchem ein ausgedientes Zahnrad des Fundortes Gütle berichtet. Oder jene Granatspitze als Reliquie verjährter Kriegswirren, gefunden bei Krumbach in der Bregenzer Ach. Präzise eingefügte Eisenspitzen deuten auf altvergangene Ingenieurskunst beim Bau der ersten Straßenbrücken hin. Massive rostüberzogenen Spundwandelemente dienen als Zeitzeugen der ersten Hochwasserschutzbauten für die Bregenzer Ach. Selbst das Wälderbähnle ist mit Schienen und Weichenelementen mit Inschriften des 20. Jahrhunderts vertreten.