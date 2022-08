Skiverbände trainieren in den Rheinauen

ÖSV und VSV bereiten sich auf den Wasserschanzen in Hohenems vor.

Hohenems. Die letzten zwei Wochen standen im Wasserschanzen-Zentrum in den Rheinauen im Zeichen spezieller Trainingstage für die VSV Alpin-Kader und dem ÖSV Freeski Projekt. Die VSV Rennläufer des Schüler- und Jugendkaders konnten bereits auf Schulungen in den letzten Jahren aufbauend ihr Sprungtraining in Angriff nehmen.

„Bei optimalen Bedingungen waren sowohl auf den Trampolinanlagen, als auch auf den Schanzen weitere Leistungssteigerungen in der Akrobatik deutlich zu erkennen“, betonte Hans Krojer (SC Mühlebach Dornbirn Freestyle und VSV Freestyle/Freeski). Besonders bei den älteren Kadermitgliedern, die schon das dritte oder vierte Mal im Sommertraining dabei waren, wurden sehr gute Sprungleistungen erzielt.

Neben der Abwechslung im Trainingsprogramm und dem Spaß an neuen Bewegungsformen, war auch der Ehrgeiz zum Erfolg sehr motivierend. „Dabei entstanden Fotos und Videos die den Teilnehmern in ewiger Erinnerung bleiben werden und das Aufbauprogramm der Jugendlichen in diese Richtung zeigt eindrucksvoll wie wenige Stunden Spezialausbildung im Gehirn gespeichert werden können, um diese nach einem Jahr wieder abzurufen“, so Krojer weiter.

Premiere in Hohenems

Für die ÖSV Freeski Projektgruppe, die sich aus Talenten aus ganz Österreich zusammensetzte, war es die erste Begegnung mit den Schanzen in den Rheinauen. Bereits im letzten Jahr war ein Training geplant, das aber dem Schlechtwetter zum Opfer fiel. Und auch in diesem Jahr standen die Organisatoren aufgrund der Unwetter in der vergangenen Woche zunächst vor großen Herausforderungen. Erst am zweiten Tag konnte mit einem Hallen-Trampolintraining gestartet werden und durch die Wetterbesserung waren dann am Nachmittag die ersten Sprünge auf den Schanzen möglich. Die Vorbildwirkung durch das Vorarlberger Freeski Ass Julius Forer vom SC Mühlebach Dornbirn, der als Gast ebenfalls am Training teilnahm, zeigte bei den hochmotivierten jungen Freeski Talenten Wirkung. Sehenswerte Sprünge folgten in den anschließenden Trainingseinheiten. Somit war der August, wie auch in den letzten Jahren, ein erfolgreicher Treffpunkt vieler skibegeisterter Jugendlicher aus den verschiedenen Skidisziplinen.

Großes Event für Freestyler