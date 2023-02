Skitragödie im Kleinwalsertal: So lief die Suchaktion ab

Tod durch Schneelawine: Ein erfahrener Skifahrer wurde am Freitag als vermisst gemeldet. Am Samstag konnte er unter einer Lawine tot geborgen werden.

Am 3. Februar 2023 um 20:20 Uhr erstattete die Ehefrau, die in Deutschland lebt, bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal eine Vermisstenanzeige über ihren 55-jährigen Mann. Er war am Morgen des 3. Februar alleine zum Skifahren nach Mittelberg in Richtung Walmendingerhorn aufgebrochen.