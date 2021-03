Skisprung-Weltmeister schafft das Podium

Skispringer Niklas Bachlinger vom WSV Schoppernau schließt die SPL Alpencupserie mit einem Podestplatz ab.

Junioren Weltmeister Niklas Bachlinger belegte zum Abschluss der SPL Alpencupserie in Premanon (FRA) den dritten Rang und erreichte in der Gesamtwertung mit den Platzierungen 6 und 1 in Berchtesgaden (erster Alpencup im September) sowie 5 und 3 in Premanon (Finale) den 9. Rang.