Skispringer Wohlgenannt gewann alle vier Bewerbe

Der Dornbirner Ulrich Wohlgenannt stand in allen vier Springen in Willingen auf dem obersten Podest und führt in der Gesamtwertung

Der 24-jährige Dornbirner Ulrich Wohlgenannt konnte nach seinen beiden Siegen am Freitag, die Erfolgsserie am Samstag fortsetzen. Den ersten Wettkampf am Vormittag gewann der Österreicher mit Sprüngen auf 141.5 m und 145 m und 274.6 Punkten.

Den vierten Sieg in Folge sicherte sich Ulrich Wohlgenannt dann mit 143.5 m und 142 m und 291.5 Punkten. Erneut war der Vorarlberger damit in beiden Durchgängen der Beste.

Mit seinen vier Siegen in Willingen übernahm Ulrich Wohlgenannt nun auch die Führung in der Gesamtwertung des Continentalcups. Mit 461 Punkten liegt er vor Stefan Rainer (354 Punkte) und Markus Schiffner (339 Punkte).