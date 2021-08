Skischulverband beschließt Impfpflicht - Vorarlberg nicht mit an Bord

Die Landesskilehrerverbände der Bundesländer Tirol, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien führen mit kommender Ausbildungssaison eine Covid-19-Impfpflicht für alle TeilnehmerInnen an den Schneesportlehrerausbildungen ein.

Nur so könne gewährleistet werden, dass die Kurse ordnungsgemäß und ausreichend sicher stattfinden können, so der Verband. Der Vorarlberger Skilehrerverband schließt sich diesem ansonsten österreichweit einheitlichen Weg nicht an.