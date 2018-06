Skinfit-Aquathlon für 350 Sportler wieder ein Hit

Der Boom des Dornbirner Skinfit Schulaquathlon ist auch im 18. Jahr weiter ungebrochen - über 350 Schüler brachten das Wasser im Waldbad Enz, auch wieder zum Kochen.

Die von der Schulsportreferentin, Daniela Bader, u nd ihrem Team bestens organisierte Veranstaltung mit rund über 350 Finisher, Kinder und Jugendlichen aus 25 Schulen, begeisterte die Teilnehmer und die Zuschauer gleichermaßen. Es wurden tolle Leistungen gezeigt. Erfreulich dass in den letzten Jahren der Zuspruch von den Sportmittelschulen immer größer wird.

Alle 20 Minuten starteten jeweils 30-50 Schüler/Innen den Wettkampf als Massenstart im Sportbecken und brachten das Wasser in der Enz zum Kochen. Nach dem Schwimmen ging es in die Wechselzone und von dort dann in Laufschuhen hinaus aus dem Bad, hinunter zur Karrenseilbahn und auf der anderen Seite nach 2000m ins Ziel.

Die schnellste Dame war Sarah Hämmerle (Sportgymnasium Dornbirn) in 7:24 Minuten und der schnellste Bursch Jakob Meier (Sportgymnasium Dornbirn) in 7:08 Minuten. Beide landeten einen Start-Ziel-Sieg in ihren Klassen, beide konnten jeweils als Erste aus dem Wasser steigen und ließen auf den 2 Laufkilometern nichts mehr „anbrennen“. Die erfolgreichste Schule war wiederum das Sportgymnasium Dornbirn. Diese stellten nicht nur die 2 Tagessieger, 4 von 6 Schülerlandesmeistertitel und holten auch in der Mannschaftswertung 4 von 6 der ersten Plätze.