Skikarten-Preise, Corona-Zahlen und Marathon-Mann

Der Geschäftsführer der Silvretta Montafon Peter Marko, der Corona-Statistikexperte Dr. Erich Neuwirth und der frischgebackene Marathon-Landesmeister Martin Bader sind am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Mit dem sogenannten Dynamic Pricing für Tages- und Mehrtageskarten soll in der kommenden Skisaison im Montafon und Brandnertal auf die Bedürfnisse unterschiedlichster Gäste eingegangen werden. Im Kern bedeutet das: Wer früh bucht, profitiert von attraktiven Preisen. Im Vergleich zu einem statischen Preismodell würden dynamische Modelle auf verschiedene Faktoren eingehen, erklärt der Chef der Silvretta Montafon. Der Buchungszeitrum und die bestehende Nachfrage würden die Grundlage für die Preisgestaltung bilden. Näheres dazu erfährt das Ländle heute in "Vorarlberg LIVE".

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht steht unmittelbar bevor und erste Stimmen werden bereits laut, nach denen es schon jetzt zu spät dafür sei. Die herbstlichen Infektionszahlen tendieren indes erwartungsgemäß in alte Sphären, ein großes Fragezeichen steht dabei hinter der Dunkelziffer möglicher Infizierter. Die Datenerhebung stellt in der Corona-Pandemie die wichtigste Währung dar. So lassen sich Maßnahmen rechtfertigen und umsetzen. Trotzdem sind bis heute immer noch nicht alle Daten erfassbar. Über die Macht dieser Daten, spricht Statistikexperte Dr. Erich Neuwirth heute in "Vorarlberg LIVE".