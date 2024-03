Skifahrerin in Lech verletzt: Zeugen nach Kollision mit Snowboarder gesucht

In Lech wurde eine Skifahrerin bei einer Kollision mit einem Snowboarder verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Am Montag, 11. März 2024, gegen 14.05 Uhr, ereignete sich im Skigebiet von Lech (blaue Piste Nr. 200 in Richtung Oberlech) auf Höhe der Abzweigung mit der Skiroute 209 eine Kollision zwischen einer Skifahrerin und einem Snowboarder. Im Zuge des Zusammenstoßes stürzten beide Beteiligen zu Boden. Der etwa 16-jährige Snowboarder erkundigte sich in deutscher Sprache nach dem Wohlbefinden der Skifahrerin, wobei diese ihm zu verstehen gab, dass sie sich nicht verletzt habe und dieser die Fahrt fortsetzen könne.