Skifahrer jagt ängstlichen Wolf auf Skipiste und filmt mit

Ein Skifahrer jagt einen Wolf auf der Skipiste und filmt mit - Tierschützer fordern rechtliche Konsequenzen nach verheerendem Vorfall im italienischen Fleimstal.

Ein Vorfall auf einer Skipiste im Val di Fiemme löst eine heftige Debatte aus. Ein Skifahrer in Pampeago verfolgte einen Wolf, der sich daraufhin schwer verletzte – ein Vorgang, der auf Video festgehalten und weit verbreitet wurde.

Entgegen der natürlichen Ordnung, in der Raubtiere die Jäger sind, wurde in diesem Fall ein Wolf von einem Skifahrer gejagt. Der Skifahrer nahm die Verfolgungsjagd auf, während der Wolf in einer panikartigen Reaktion gegen einen Pistenabsperrzaun prallte. Der Vorfall endete abrupt mit dem Ende des Videos.