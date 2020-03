Skibezirk hat neue Meister

Mia Nessler, Lorenz Beck, Lorie Droz und Jonas Schäfer wurden Bezirksmeister

Neben skifahrerischem Talent war bei der Bezirksmeisterschaft, die gleichzeitig als siebtes und letztes Teilrennen im Rahmen des Walgau-Raiffeisen-Schülercup galt, auch Wetterfestigkeit gefragt. Erst am Nachmittag zeigte sich beim Skirennen in Brand die Sonne. Zuvor bildete der gefallene Neuschnee für den Wintersportverein Nenzing als austragender Verein eine Herausforderung, die zahlreichen Helfer und Roman Tschabrun als Kurssetzer sorgten jedoch für faire Bedingungen für die insgesamt 113 Nachwuchsläuferinnen und –läufer. Am schnellsten bewältigte den selektiven Lauf in der Schülerklasse Lorenz Beck vom Skiclub Beschling in 41.51 Sekunden. Bei den Mädchen ging der Titel der Bezirksmeisterin in der Kinderklasse an Magdalena Dobler vom Wintersportverein Nenzing. Die älteren Starter hatten eine längere Renndistanz zu bewältigen. Hier sicherte sich bei den Mädchen Mia Nessler vom WSV Ludesch mit ihrer Zeit von 55.42 Sekunden den Titel der Bezirks-Schülermeisterin, Jonas Schäfer vom WSV Raggal wurde mit einer Zeit von 55.77 Sekunden Bezirks-Schülermeister.