Skibergsteiger Daniel Ganahl wird Profi im Ländle-Radteam

Der 24-jährige Gaschurner tritt für den heimischen Radrennstall in die Pedale

Steil bergauf geht es im Skibergsteigen! So auch die sportliche Karriere von Daniel Ganahl. Der 24-Jährige Vorarlberger aus Gaschurn im Montafon, sorgte heuer national und international für großartige Resultate. Da der junge ÖSV Athlet bereits in den vergangenen Jahren seine Erfahrungen auf dem Rennrad bei diversen Marathons und Bergrennen gesammelt hat, wurden die Team Verantwortlichen bereits im vergangenen Jahr auf ihn aufmerksam.

Thomas Kofler – Team Manager: „Daniel ist ein richtig toller Sportler und Typ. Er hat speziell am Berg einen richtigen Motor, da die Skibergsteiger permanent ans Leistungslimit gehen müssen. An der Ausdauer und Technik wird er zwar noch etwas zu tun haben, aber er hat auch hier beste Voraussetzungen und ein optimales Umfeld. Das erste Treffen vergangene Woche beim Fotoshooting mit den anderen Fahrern war schon mal ein guter Abgleich. Er wird sein Debüt geben beim Kirschblütenrennen in Wels Ende April. Daniel freut sich aber schon mächtig auf seinen Einsatz im Heimrennen am GP Vorarlberg am 1. Mai in Nenzing. Wir wünschen Daniel einen tollen Start bei uns!“