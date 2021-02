Skibergsteiger Daniel Ganahl mit starker Vorstellung

Der Gaschurner erreichte im Weltcup der Skibergsteiger einen Top-20-Platz

Das Weltcupwochenende in dem Retortendorf Flaine (FRA) wurde heute mit dem Individual Bewerb eröffnet. Das Wetter in den französischen Alpen forderte die Athleten dieses Wochenende heraus. Gefrierende Temperaturen ließen die Strecke über Nacht sehr hart werden, dazu kam starker Wind im Tal und besonders am Berg. In der Früh begann es zwar ein wenig zu tauen, doch die Temperaturen in den höheren Lagen bleiben niedrig. Anspruchsvolle Abfahrten fordern die Athleten heraus. Viele ausgeschiedene Athleten bei den Herren zeugten von einem harten Rennen.