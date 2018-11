Skibasar und weitere Angebote

Skifahren belastet ganz schön das Familienbudget. Das wissen in erster Linie Familien mit Kindern.

Der Wintersportverein Nenzing sowie der Skiclub Beschling bieten am kommenden Wochenende eine günstige Möglichkeit, gebraucht, gut erhaltene Wintersportartikel zu kaufen und verkaufen. Die Annahme von Skibekleidung, Alpin-, Langlauf- und Rennskiern, Rodel, Ski- und Eislaufschuhe sowie Rodel erfolgt am Samstag, 17. November, zwischen 9 und 12 Uhr in der Aula der Mittelschule. Der Verkauf findet von 14 bis 15.30 Uhr statt.