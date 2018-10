Skiass Lara Gut gibt sich in Dornbirn die große Ehre

Das 27-jährige Schweizer Skiass und Gesamt-Weltcupsiegerin Lara Gut ist in den Räumlichkeiten von Intersport Dornbirn zu Gast.

LIVESTREAM SKIASS LARA GUT MEET & GREET IM INTERSPORT DORNBIRN

24 (!) Siege im alpinen Ski-Weltcup, vor drei Jahren wurde sie Gesamtsiegerin im Alpinen Skizirkus, Bronze an den Olympischen Spielen, dreimal Silber und zweimal Bronze an den Weltmeisterschaften, das sind die imposanten Zahlen der sympathischen Schweizerin Lara Gut in ihrer bisherigen aktiven Karriere. Vor elf Jahren feierte die 27-jährige Tessinerin ihr Debüt im alpinen Ski Weltcup und ist in den Speed-Disziplinen ganz schnell mit der Weltspitze unterwegs.

Am 18. Juli hat Lara Gut den Schweizer Fußballer Valon Behrami geheiratet. Bis vor wenigen Tagen war Lara Gut in der Social Media Netzwerken ein Weltstar und die Aufrufe der Fans waren unglaublich hoch. Nun hat sie abe alle Verbindungen in den sozialen Netzwerken geschlossen. “Ich will mein normales Leben zurück”, so Lara Gut.