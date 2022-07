Skiass Christine Scheyer begeistert mit 500 Schülern

Das Trendsportfestival in Kooperation mit Sportunion ist mittlerweile ein Fixpunkt zum Schuljahresabschluss.

Das UNIQA Trendsportfestival in Kooperation mit SPORTUNION ist mittlerweile ein Fixpunkt zum Schuljahresabschluss in allen Bundesländern. In Vorarlberg fand das Event für 11- bis 15-jähirge Kinder und Jugendliche aus Gymnasien und Mittelschulen an der Mittelschule Bludenz statt. Insgesamt 10 SPORTUNION-Vereine sorgten für ein actionreiches Sportfest mit knapp 400 Schülerinnen und Schüler. Auf dem Programm standen unterschiedliche Sportarten, darunter Bumper Balls, Spikeball, Airtrack, Teamlifter, Bogenschießen, Slackline, Triathlon, Tanzen, Lauftraining, Basketball, Tauziehen und Ultimate Frisbee.