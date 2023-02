Ski-WM: Der österreichische Goldesel frisst nicht mehr

Gold schürfen bisher die anderen. Vor den abschließenden Riesentorlauf- und Slalom-Rennen bei Männern und Frauen steuert Österreichs Skiverband auf ein Bild im Medaillenspiegel wie 1987 in Crans-Montana zu.

Seit jener WM in der Schweiz vor 35 Jahren hat Österreich immer zumindest eine Goldmedaille geholt. Den Sprung aufs oberste Treppchen haben Österreichs Ski-Asse in Meribel/Courchevel 2023 noch nicht geschafft. Drei Silber- und drei Bronzemedaillen bedeuten nach neun von 13 Bewerben die zahlenmäßig zweitbeste Ausbeute hinter Norwegen (7). Im Medaillenspiegel schlägt sich das aber ohne Gold nicht nieder. Die Ski-Nation liegt aktuell nur auf Rang acht.

Letzte Hoffnung liegt auf Sonntag

Abgerechnet wird am Schluss, sagte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober. "Wie hat mein Vor-Vorgänger (Peter Schröcksnadel, Anm.) immer gesagt? Es geht um die Anzahl der Medaillen", sagte Stadlober und lachte. "Da haben wir einige, aber es fehlt natürlich Gold - das ist so." Sie habe den Goldtraum jedoch noch nicht aufgegeben. "Die kann ja noch kommen", sagte Stadlober am Mittwoch bei einer Zwischenbilanz.