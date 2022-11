Ski-Weltcuprennen in Zürs: Das Wetter bereitet Sorgen

Am Mittwochabend war ÖSV-Finanzreferent, Abfahrts-Olympiasieger und Hotelier Patrick Ortlieb zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Lech Zürs macht sich bereits startklar für die Ski-Weltcuprennen am 12. und 13. November 2022. Am Samstag, 12. November, soll das Parallel Event der Damen stattfinden, am Sonntag dann jenes der Herren. In Zürs dürfte in Hinblick auf die beiden Weltcuprennen angesichts des wenig winterlichen Wetterberichts die Anspannung von Tag zu Tag zunehmen.