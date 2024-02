Ski-Techniker in den USA am Start: Weltcup-Riesentorlauf im Liveticker

Der Alpin-Weltcup der Männer versucht ein zweites Mal in diesem Winter sein Glück in den USA. Im Herbst hatte es allerdings nur wetterbedingte Absagen gegeben.

Am Samstag steht ein Riesentorlauf an, der ÖSV-Läufer mit den besten Chancen auf einen Top-Platz dürfte auch diesmal wieder Manuel Feller sein.

In Palisades Tahoe habe es einen extrem interessanten Riesentorlaufhang meint Feller: "Eine ganz andere Charakteristik. Von den Übergängen her ist es sehr, sehr interessant." Ob er über die beiden Wochenenden aber alle drei Riesentorläufe bestreiten werde, stehe "noch ein bisschen in den Sternen. Es ist schon ein brutales Programm". Im Slalom am Sonntag gehört der Tiroler ohnehin zu den Favoriten.