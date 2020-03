Ski-Tag in St. Anton: Sparkassen-Mitarbeiter in Isolation

Die 18 Mitarbeiter wurden von der Bank nach einem gemeinsamen Ski-Tag angewiesen, für 14 Tage von zu Hause aus zu arbeiten und sich häuslich zu isolieren - trotz Information an die Behörden erfolgte keine behördliche Absonderung.

Die Sparkasse Feldkirch hat aus eigenem Antrieb heraus auf einen Ski-Tag von etwa 18 Mitarbeitern in St. Anton am Arlberg reagiert. Nachdem die Mitarbeiter am 7. März 2020 in dem Arlberger Ski-Ort in Tirol unterwegs waren, hat die Bank all diese Mitarbeiter betrieblich angewiesen, sich aufgrund einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus für 14 Tage in häusliche Isolation zu begeben und von zu Hause aus zu arbeiten. Das erklärte Pressesprecher Wolfgang Ender auf wpa-Anfrage.