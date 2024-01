Ski-Star Kilde nach schwerem Sturz: Schockierende Waden-Verletzung

Zwei Wochen nach seinem Horrorsturz in Wengen teilt der Skirennläufer Alexander Aamodt Kilde auf Instagram drastische Bilder seiner Waden-Verletzung und berichtet von seinen ersten schmerzhaften Schritten in der Rehabilitation.

Alexander Aamodt Kilde, der norwegische Skirennläufer, hat auf Instagram Bilder veröffentlicht, die die schweren Folgen seines Sturzes in Wengen zeigen. Er präsentierte eine tiefe Schnittwunde an der Wade, die er sich bei dem Unfall mit seiner eigenen Skikante zugezogen hatte. Dabei warnte er seine Follower ausdrücklich vor den drastischen Bildern, die er auf Instagram teilte.

Schwierige erste Tage der Rehabilitation

Nach den Operationen am Unterschenkel in Bern und später an der Schulter in Innsbruck, schildert Kilde seine Erfahrungen während der ersten Reha-Tage. Besonders prägende Momente waren für ihn der Verlust des Bewusstseins beim Gang zur Toilette und die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln. In seinem Instagram-Beitrag beschreibt er diese Herausforderungen mit den Worten: "Woche 1: versuchte zur Toilette zu gehen und wurde ohnmächtig." und "Schmerzmittel im Uhrzeiger-Rhythmus".

Dankbarkeit und Genesungsschritte

Die Verlegung per Helikopter von Bern nach Innsbruck war für Kilde ein wichtiger Fortschritt. Auf Instagram drückt er seine Dankbarkeit darüber aus, näher an seiner Heimat zu sein. Zudem zeigt er auf weiteren Fotos die langwierigen Folgen der komplizierten Schulteroperation. Trotz der Schwierigkeiten verlässt er optimistisch die Klinik, wobei die Ärzte eine vollständige Wiederherstellung der motorischen Funktionen in seinem Fuß prognostizieren.

Alpiner Skisport – FIS-Weltcup, Abfahrt, Männer. Das Bild zeigt Alexander Aamodt Kilde ©GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber Schließen Ausgewählt

Saisonende und Unterstützung für Shiffrin

Für Alexander Aamodt Kilde bedeutet der Unfall das vorzeitige Ende der Skisaison. Parallel dazu kämpft seine Freundin Mikaela Shiffrin, die amerikanische Skirennläuferin, mit den Folgen einer Bänderzerrung, die sie sich bei einem Sturz in Cortina zuzog. Obwohl Shiffrin für das bevorstehende Riesentorlaufrennen am Kronplatz ausfällt, bleibt sie zuversichtlich für ein mögliches Comeback beim Technik-Doppel in Andorra. Kilde unterstützt sie dabei und kommentiert auf Instagram: "Meine Heldin".

self all Open preferences.

self all Open preferences.