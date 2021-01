Ski-Andrang in Damüls: "Waren kurzzeitig überfordert"

Mathias Klocker, Geschäftsführer von Damüls Faschina Tourismus, zieht in "Vorarlberg live" ein positives Fazit nach den Weihnachtsfeiertagen.

Am 26. Dezember 2020 sorgten Bilder eines Skiliftes mit langer Warteschlange für Unmut in Vorarlberg. Mathias Klocker, Geschäftsführer von Damüls Faschina Tourismus, sagt in "Vorarlberg live", dass das Skigebiet vom Besucheransturm überrascht wurde. "Wir waren kurzzeitig überfordert", gibt Klocker zu. Innerhalb von etwa 30 Minuten habe man die Situation aber geklärt und Maßnahmen eingeleitet, um solche Bilder in Zukunft zu vermeiden. Mit der raschen Reaktion sei man "ein Vorbild für andere Skigebiete in Europa". Klocker fügt noch hinzu, dass auf den Bildern auch zu sehen sei, dass die Skifahrer FFP2-Masken trugen und Abstand hielten.