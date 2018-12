Ski alpin: Neureuther gibt Comeback im Riesentorlauf am Samstag

Felix Neureuther steht nach mehr als einem Jahr Verletzungspause am Wochenende vor dem Comeback im Ski-Weltcup.

Der 34-jährige Deutsche will am Samstag im Riesentorlauf von Val d’Isere antreten, wie der Deutsche Skiverband (DSV) bei der Kadernominierung am Mittwoch bekanntgab. Der Routinier fehlte monatelang wegen eines im November 2017 erlittenen Kreuzbandrisses.