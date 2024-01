Ski Alpin: Damen Slalom in Jasna

In Jasna (Slowakei) steht der Damen-Slalom der Ski-Alpin-Weltcup-Saison 2023/2024 bevor. Mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld - jedoch ohne die lokale Favoritin Petra Vlhova.

Am 21. Januar 2024 richtet sich die Aufmerksamkeit der Ski-Alpin-Welt auf den Damen-Slalom in Jasna. Die Startzeiten sind auf 09.30 Uhr für den ersten Lauf und 12.15 Uhr für das Finale festgelegt. Die Übertragung erfolgt durch ARD, ORF1 und SRF2.

all

all

self

self

Aktuelle Wetterbedingungen

Favoriten und Abwesenheiten

Mikaela Shiffrin (USA), Sara Hector (SWE) und Lena Dürr (GER) zählen zu den Favoritinnen. Eine schwere Verletzung von Ski-Star Petra Vlhova hat das Rennwochenende in ihrer slowakischen Heimat in Jasna getrübt. Vlhova zog sich laut ihrem Trainer Mauro Pini einen Kreuzbandriss und Innenbandriss im rechten Knie zu, die Saison ist für die 30-Jährige damit vorzeitig beendet. Vlhova galt nach drei Saisonsiegen im Slalom als schärfste Konkurrentin von Mikaela Shiffrin, auch im Gesamtweltcup liegt sie mit 802 Punkten an zweiter Stelle hinter Shiffrin (1.109).