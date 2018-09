SKC EHG Dornbirn Kegler siegten in Lambach

Ein Traumstart für die Herrenmannschaft des SKC EHG Dornbirn in Lambach, die Damen verloren in Wien.

Mit einem 5:2 Sieg endete das erste Bundesligaspiel für die Herrenmannschaft des SKC EHG Dornbirn. Die Mannschaftsbestleistung von 622 Kegeln erzielte Müller Tobias. Schelling Michael erreichte 578, Ulbing Bernhard 566, Wüschner Marcel 563, Wiegele Helmut 559 und Vauce Gottfried 546 Kegel. Das ergibt einen Mannschaftsschnitt von 572,3 Kegeln und somit einen neuen Mannschaftsrekord. Am Tag darauf spielte die Mannschaft in Leoben und damit die 11. Herbstrunde vorzeitig. Dieses Spiel endete mit einer 5:3-Niederlage für SKC EHG Dornbirn. Die Mannschaftsbestleistung zeigte Ulbing Bernhard mit 574 Kegeln.

Die Damen des SKC EHG Dornbirn haben sich gegen die Vorjahres-Meister, BBSV-Damen, gewehrt und mit immerhin 2 Mannschaftspunkten 6:2 in Wien verloren. Die Mannschaftsbestleistung mit 565 Kegeln konnte von Torremante Caroline erreicht werden.

2. Herbstrunde:

Superliga Damen: 2:6-Niederlage für SKC EHG Dornbirn in Wien

1. Bundesliga West Herren: 5:3-Sieg für SKC EHG Dornbirn in Leoben, 6:2-Sieg für SKC Koblach gegen Jenbach, 3:5-Niederlage für ESV Bludenz in Leoben