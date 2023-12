Skaterszene bei Wettbewerb vereint

Im Culture Factor Y fand am Freitag ein Skateboard-Wettbewerb statt.

Lustenau Pure Freude herrschte am Freitagnachmittag beim zweiten Skateboard-Contest im Culture Factor Y in Lustenau. 20 Skateboarder und Skateboarderinnen führten auf ihren Brettern ihre Tricks vor und hatten dafür insgesamt jeweils eine Minute lang Zeit. Währenddessen mussten sie die Jury von ihrem Können überzeugen, ein eigener DJ spielte die dazu passende Musik ab. Dominik Wolf (27) aus Vandans kommt aus der Skateboard-Szene und hat dieses Event gemeinsam mit Rene Mangeng, Ludi Ludescher, Timon Langebner und Matthias Wechner auf die Beine gestellt. „Ich habe drei Jahre in Wien studiert. Dort ist die Skaterszene gut vernetzt. Das fehlt mir etwas in Vorarlberg, deshalb habe ich kurzerhand diesen Contest in Kooperation mit dem Skateboarding Verein Breakless, dem Coping Ballet, der Koje und der Offenen Jugendarbeit Culture Factor Y organisiert“, erklärte Dominik Wolf.

Und so waren am Freitagnachmittag die Vorarlberger Szene vereint im Culture Factor Y in Lustenau. Jede Fahrerin und jeder Fahrer durften sich in einer Minute auf den Mini-Rampen und der Half Pipe präsentieren. Insgesamt gab es zwei Durchgänge, wobei der bessere gewertet wurde. „Skateboard-Fahren ist eine Kunst. Es ist wie ein Tanz auf der Kante“, klärte Organisator Dominik Wolf über die Ästhetik dieser Sportart auf. Er fährt selbst gerne im Culture Factor Y, dort gibt es Platz und man kann in gemütlicher Atmosphäre zusammensitzen, wie er sagt. Denn besonders im Winter schaut es für die Skaterszene dürftig aus. Sie haben in Lustenau den idealen Platz gefunden.