Skandale in der EM-Quali: Die einen grüßen Militär – die anderen Hitler

Wieder einmal rückt der Sport in den Hintergrund: Nach dem 1:1-Ausgleich gegen die Franzosen salutieren die türkischen Spieler erneut. Und in Bulgarien werden englische Spieler rassistisch angefeindet.

Patriotistische Militärgrüße an türkische Soldaten, Likes der deutschen Nationalspieler Gündogan und Can für Salut-Jubel und Hitlergrüße in Bulgarien – dem Fußball kommt seit Tagen nur noch eine Nebenrolle zu.