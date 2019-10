Türkische Nationalelf sendet Militärgruß an Soldaten

Der Fußballverband teilte nach dem 1:0-Siegtreffer gegen Albanien am Wochenende mit: "Die Fußballer haben dieses Tor mit dem Militärgruß den Soldaten geschenkt."

Soldaten gewidmet

Die Türkei-Profis hatten direkt nach dem Siegtreffer zum 1:0 in der EM-Qualifikation gegen Albanien am vergangenen Freitag auf dem Platz und später auch in der Kabine mit der Hand an der Stirn salutiert. Laut Angaben des türkischen Verbands sei der Militärgruß den bei der "Operation Friedensquelle" eingesetzten Soldaten gewidmet.